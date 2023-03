Inflation Britische Lebensmittelpreise auf Rekordhoch

Im Februar war die Inflation in Großbritannien überraschend auf 10,4 Prozent gestiegen. Die Bank von England (BoE) hat im Kampf gegen die hohe Teuerung den Leitzins elf Mal in Folge erhöht. Erst vorige Woche hob die Londoner Notenbank den geldpolitischen Schlüsselsatz um einen Viertel Prozentpunkt auf 4,25 Prozent an. Preistreiber der Inflation sind höhere Kosten in Kneipen und Restaurants sowie die Knappheit von Salaten, die in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen sorgte. Die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke stiegen im Februar um 18 Prozent und damit so stark wie seit 1977 nicht mehr.