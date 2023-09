Inflation: Inflationserwartung der Verbraucher steigt

An der monatlichen Erhebung unter Verbrauchern nehmen jeweils rund 14.000 Konsumenten aus Belgien, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien und den Niederlanden teil. Die Ergebnisse fließen in die geldpolitischen Überlegungen der Euro-Wächter ein. Die nächste Zinssitzung der EZB findet bereits in der kommenden Woche am 14. September in Frankfurt statt.