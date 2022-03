Inflation Liebe EZB, mach bitte endlich deine Arbeit!

Liebe EZB, wo bist du? Im März ist die Inflationsrate in Deutschland auf 7,3 Prozent gestiegen, das ist so viel wie seit gut 40 Jahren nicht mehr. Das Ifo-Institut meldet, dass in den kommenden drei Monaten im Nahrungsmittel-Einzelhandel 94 Prozent der Unternehmen ihre Preise erhöhen wollen.