Infografik Green Deal: Kein gutes Geschäft fürs Klima

In Rahmen ihres Green Deals will die EU-Kommission die Landnutzung, den Einsatz von Düngemitteln, Antibiotika und Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft drastisch einschränken. Die Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft könnten so laut der Folgenabschätzung des Joint Research Centre (JRC), der Forschungsstelle der Kommission, zwar um knapp 30 Prozent und der Ausstoß von Ammoniak um mehr als 35 Prozent reduziert werden.