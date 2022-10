Informeller EU-Gipfel Schluss mit den Markteingriffen!

Das Thema steht beim informellen EU-Gipfel in Prag im Mittelpunkt. Die Varianten, die auf dem Tisch liegen, sind so vielfältig, dass es schwer fällt, den Überblick zu behalten. Italien, Griechenland, Polen und Belgien haben gerade erst am Donnerstag gemeinsam einen neuen Vorschlag unterbreitet für einen fluktuierenden Gaspreisdeckel, der sich am Ölpreis oder am Gaspreis in Asien orientieren könnte.