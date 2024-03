Integration in den Arbeitsmarkt Warum in Dänemark bereits ein höherer Anteil ukrainischer Flüchtlinge arbeitet

Beim Vermittlungserfolg gibt es auch in Dänemark durchaus regionale Unterschiede. Während die Region Kopenhagen nur etwas mehr als 40 Prozent der dort ansässigen Ukrainer in den Arbeitsmarkt integriert hat, schaffte es Jütland 73 Prozent zu vermitteln. Dabei herrscht in ganz Dänemark Vollbeschäftigung. Der Arbeitsmarkt gilt als flexibler als in Deutschland: So riskieren Arbeitgeber wenig, wenn sie neue Mitarbeiter einstellen.