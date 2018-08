Intensiverer Austausch: EU plant Gegenstrategie zu Chinas Seidenstraße

Die EU-Außenminister sollen die Strategie bei ihrem Treffen Mitte Oktober verabschieden. In dem Papier kritisiert der Auswärtige Dienst der EU Chinas Machtpolitik scharf: „China verleiht schwindelerregende Summen an Bargeld, was zu ungesunden Abhängigkeiten und Überschuldung in den Empfängerländern führt.“