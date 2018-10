Internationale Beziehungen Schwesig fordert Abbau der Russland-Sanktionen

Schwesig plädiert für einen kritischen Dialog mit Russland: „Dass das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland schwierig geworden ist, will ich keinesfalls ausblenden oder kleinreden. Und doch bin ich davon überzeugt: Deutschland und Russland haben ein gemeinsames Interesse, wieder zu einer engeren Partnerschaft zurückzufinden.“



Zu diesem Ziel müsse auch über die Sanktionen neu nachgedacht werden: „Klar ist, dass sich beide Seiten bewegen müssen, damit sie abgebaut werden können“, schreibt Schwesig in der WirtschaftsWoche. „Auch und gerade Russland, selbstverständlich. Ich wundere mich allerdings über die Abwehrreflexe, die die Forderung nach einem schrittweisen Abbau der Sanktionen regelmäßig auslöst. Die Strafen sind schließlich kein Selbstzweck. Ihr schrittweiser Abbau muss unser Ziel bleiben – gekoppelt daran, dass in der Ukraine Schritt für Schritt der Frieden zurückkehrt.“



