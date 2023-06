Internationale Klimafinanzierung Wer zahlt die Klimaschutz-Rechnung?

Sie diskutieren nicht nur. Es geht darum, ob sie ihr Versprechen einlösen. Die faire Finanzierung von Klimaschutz und Klimaschäden ist eines der Ziele des Pariser Klimaabkommens, das bisher am wenigsten Aufmerksamkeit bekommen hat. Auf der Klimakonferenz in Sharm-el-Sheik im November vergangenen Jahres erzielten die Länder erstmals einen Durchbruch, Sie einigten sich auf einen Fonds, der Entwicklungsländer für Klimaschäden kompensieren soll. Auf mehr als das Bekenntnis konnten sich die Länder allerdings nicht einigen. Was ist also von diesem neuerlichen Treffen zu erwarten?