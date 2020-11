Internet der Dinge Warum die Patentschlacht zwischen Daimler und Nokia so bedeutend ist

Der Europäische Gerichtshof soll nun entscheiden, wie die Lizenzpolitik eines Unternehmens wie Nokia aussehen muss. Nokia weigert sich beispielsweise bisher, Zulieferern eine eigene Lizenz zu erteilen. Das Landgericht Düsseldorf hält dies nicht für angemessen. „In dem Beschluss erkennt das Gericht in erfreulicher Klarheit an, dass nur unbeschränkte eigene Lizenz an diesen Schutzrechten die Zulieferer in die Lage versetzt, selbständig und rechtssicher die Telematikmodule für das vernetzte Auto, aber auch Produkte für das Internet der Dinge zu entwickeln und auf den Markt zu bringen“, urteilt der Zulieferer Continental.



Rechtzeitig vor der Einführung des 5G-Standards Rechtssicherheit zu bekommen wird für Unternehmen so wichtig sein, weil sich vernetzte Anwendungen weit jenseits der Automobilbranche durchsetzen werden. Es geht nicht nur um das autonome Fahren und autonome Traktoren oder Schneeraupen, sondern genauso um Kühlschränke und Fernseher, aber auch medizinische Geräte, die mobil mit dem Internet verbunden sein werden. Es handelt sich um einen Markt mit großen Wachstumschancen. Die Analysten des schwedischen Branchendienstes Berg Insight schätzen, dass alleine im Jahr 2023 weltweit schon drei Milliarden der vernetzten Geräte verkauft werden.