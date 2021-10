Interview mit Partei-Vize Was Grüne und FDP von den Schweizer Grünliberalen lernen können

Die drei Akteure kommunizieren in der Schweiz besser miteinander als in Deutschland?

Die Schweiz hat einen sehr breiten partizipativen Entscheidungsfindungsprozess (lacht). Nicht nur mit der direkten Demokratie, also den regelmäßigen Volksabstimmungen, die im Ausland häufig besprochen werden. Es ist auch sonst so, dass etwa Gesetze zuerst mit zivilgesellschaftlichen Organisationen und Wirtschaft vorbesprochen werden, bevor sie ins Parlament kommen. Und am Schluss hat das Volk das letzte Wort.