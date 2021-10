Interview mit Schweizer Partei-Vize Was Grüne und FDP von den Schweizer Grünliberalen lernen können

Liegen Ihre Stimmenzuwächse auch daran, dass sich gesellschaftliche Themen verändert haben, bestimmte wie der Klimawandel mehr in den Vordergrund gerückt sind?

Die Themenlage hat natürlich viel Einfluss auf die Wahlergebnisse. Aber bei den Wählenden kommt an, dass wir einen progressiven Ausblick auf die Gesellschaft bieten und die Chancen von Veränderungen aufzeigen. Der Wille nach Handlungsfreiheit und Erhalt der Innovationskraft für die künftigen Generationen ist in der Schweiz stark.



Das heißt?

Es braucht die verschiedenen Rollen in der Politik: die Themen und den Druck aus der Zivilgesellschaft und die Umsetzung durch die Wirtschaft. Dazwischen ist eben die Politik, und die muss immer wieder verhandeln und ringen, wie man diese Aufgaben, die Risiken und Kosten von öffentlichen Gütern verteilt. Das ist in der Schweiz vielleicht etwas ausgeprägter als in Deutschland. Die inhaltlich guten Lösungen entstehen dann, wenn nicht einfach gegenteilige Haltungen hin- und hergeschubst werden, sondern eine gemeinsam getragene Lösung erarbeitet wird.