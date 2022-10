Investitionen in kritische Infrastruktur: EIB verweigert Auskunft zu Krediten für chinesische Staatskonzerne

Chinesische Staatsbetriebe wie Cosco haben in ihrer Heimat ohnehin schon Zugang zu günstigen Krediten, was die EU-Kommission in der Vergangenheit kritisiert hat. Sie sieht darin einen Wettbewerbsnachteil für europäische Unternehmen. Bei Cosco kommen aktuell geopolitische Bedenken hinzu, wie die Kontroverse um eine Beteiligung an einem Terminal im Hamburger Hafen zeigt. „Dass die EIB im Falle des griechischen Hafens Piräus für ihre Berufung halt, wachsende chinesische Kontrolle über sensible europäische Infrastruktur zu finanzieren, ist schon für sich ein Problem“, betont Bütikofer. Ohne ein angemessenes Maß an Transparenz seien strategische China-Geschäfte umso riskanter.