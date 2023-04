„Iron Lady“ seit 10 Jahren tot Wie viel Thatcher steckt in Sunak?

Eine umstrittene Wirtschaftspolitik trägt ihren Namen, ihre Handtasche galt vielen als bedrohlich, und ihr Satz „I want my money back“ ist unsterblich: Von 1979 bis 1990 war die Politikerin nicht nur die erste Frau hinter der berühmten schwarzen Tür mit der Nummer 10 in der Downing Street. Sie war auch die erste Frau an der Spitze einer europäischen Regierung und die Premierministerin mit der längsten Amtszeit in der jüngeren britischen Geschichte. Mit ihrem „Thatcherismus“ genannten Politstil sorgte sie entweder für Bewunderung oder Hass und prägte in den 1980er Jahren eine Ära. Garnett vergleicht Thatchers Vermächtnis für Großbritannien mit dem des Ex-Präsidenten Charles de Gaulle für Frankreich.