Italien Salvini deutet Flexibilität im Haushaltsstreit mit EU an

Die EU-Kommission hatte in der vergangenen Woche auch den nachgebesserten Budgetentwurf aus Rom wegen Verstößen gegen EU-Regeln abgelehnt. Auf Basis des eingereichten Haushalts sei die Einleitung eines Defizitverfahrens gegen das Land garantiert, hatte Kommissions-Vizepräsident Valdis Dombrovskis gesagt. Für Italien steht damit eine Strafe von bis zu 3,4 Milliarden Euro im Raum. Die Regierung in Rom setzt in ihrem Haushaltsentwurf ein Defizit von 2,4 Prozent an - dreimal so viel wie von der Vorgängerregierung geplant.