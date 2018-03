Italien vor der Wahl: Das Berlusconi-Prinzip

Als Berlusconi Anfang der 1990er Jahre, Italiens Parteiensystem war gerade unter einem gigantischen Korruptionsskandal kollabiert, die politische Bühne betrat, achtete der Bau- und Medienmilliardär aus der norditalienischen Metropole Mailand, schon auf die sorgsame bildliche Inszenierung. Seinerzeit kursierten zahlreiche Fotos und Videos, wie Berlusconi sich in jungen Jahren als Schmalz- und Schmachtsänger auf Kreuzfahrtschiffen verdingt hatte. „Seht her, ich bin einer von Euch“, sollte das zeigen. Was für Ausländer eher geschmacklos wirkte, überzeugte viele Italiener. In einem Land, in dem Politiker als abgeschottete Mitglieder eines Profi-Politsystems namens „La Casta“ („Die Kaste“) verschrien sind, hatten die Bilder eines angehenden Politikers, der sich sein erstes Geld noch selbst verdienen musste, betörende Wirkung.