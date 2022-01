Italiens Präsident bleibt im Amt Ergebnis nach acht Wahlgängen: Alles bleibt, wie es war

Das italienische Staatsoberhaupt wird für eine siebenjährige Amtszeit gewählt. Es spielt eine Schlüsselrolle in einem politischem System, in dem sich Regierungen durchschnittlich nur ein Jahr im Amt halten. So ernennt er den Ministerpräsidenten und ist oft Vermittler in politischen Krisen.



Der bisher einzige Präsident, der eine zweite Amtszeit antrat, war Mattarellas Vorgänger Giorgio Napolitano. Er hatte sich 2013 ebenfalls zu einer erneuten Kandidatur bereiterklärt, nachdem die Parteien sich nicht auf einen Nachfolger hatten einigen können. Napolitano trat zwei Jahre später zugunsten von Mattarella zurück.



