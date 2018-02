Die meisten der Migranten in San Ferdinando und Umgebung sind so genannte Wirtschaftsflüchtlinge, haben also kein Anrecht auf Asyl. Eine internationale Krise spielt sich hier ab. Aber weder hochrangige EU-Politiker, noch italienische Spitzenpolitiker lassen sich hier sehen. Der Innenminister, der für das Thema Migration hauptamtlich zuständig ist, sei noch nie hier gewesen, so der Bürgermeister. Und das obwohl Marco Minniti aus der nicht weit entfernten Stadt Reggio Calabria stammt. Der Minister tritt auch nicht in seiner Heimatstadt als Wahlkandidat an - vermutlich weiß er, dass er hier sowieso keinen Blumenstrauß gewinnen würde.