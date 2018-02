Aber das große Elend hat auch er sich gespart: In der Nähe von Reggio Calabria, in dem Ort San Ferdinando, ist die große Politik so weit weg wie sie nur sein kann. In dem Ort am Meer steht seit acht Jahren so etwas wie das „Calais des Südens“: ein riesiges Migranten-Ghetto. Eine Baracke, in der bisweilen bis zu 2500 Migranten hausen - oder muss man sagen wie die Tiere leben? Aus Plastikfetzen haben sie sich inmitten einer verwaisten Industriezone etwas zusammengebaut, das wie ein Dach über dem Kopf aussehen soll. Es gibt kein fließend Wasser, keinen Strom. Sie leben im Müll. In Pfützen und Schlamm gammeln Essensreste und unidentifizierbarer Dreck.