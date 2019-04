IW-Ökonom Jürgen Matthes „No-Deal-Brexit wäre kaum gesamtwirtschaftlicher Schaden“

Außerdem kann jedes Unternehmen seine Risikopositionen in Bezug auf den Brexit zu einem großen Teil selbst steuern. Viele betroffene Unternehmen haben ihre Hausaufgaben schon sehr früh zu machen begonnen, teils schon vor dem Referendum 2016. Manche haben daraufhin ihre Geschäftspartner ausgewechselt oder eigene Wertschöpfungsketten umgebaut. Für BMW, die den Mini in England bauen, ist das natürlich nicht so leicht wie für andere, die einfach einen Lieferanten wechseln können.