IWF-Chefin Christine Lagarde warnt vor zu hohen Staatsschulden

13. September 2018

Christine Lagarde, die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), warnt vor dem hohen Schuldenstand vieler Staaten. Bild: dpa Bild:

In den Industrieländern sind die Schulden der öffentlichen Hand so hoch, wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. IWF-Chefin Lagarde hält die Länder zu einer moderaten Schuldenaufnahme an.