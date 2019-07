IWF Die schwierige Suche der Europäer nach einem Lagarde-Nachfolger

Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire bietet sich als neutraler Vermittler an, wobei Diplomaten an seiner Neutralität zweifeln. Sie befürchten, dass er den Norden gegen den Süden ausspielen wird und dann die Bulgarin Georgieva als Kompromisskandidatin installieren will. Osteuropa ist bei der jüngsten Postenvergabe in Brüssel völlig leer ausgegangen, was ein Motiv sein könnte, den Job nun an Georgieva, bisher Nummer zwei bei der Weltbank, zu vergeben. Die frühere Vize-Präsidentin der EU-Kommission gilt als kompetent, viele westeuropäische Regierungen haben jedoch ein Problem mit ihrem Herkunftsland, das wegen Defiziten in der Justiz und der Korruptionsbekämpfung unter spezieller Beobachtung der EU-Kommission steht.