IWF: Einigung über Griechenland-Hilfen ist weit entfernt

Der Internationale Währungsfonds (IWF) sieht eine Einigung auf ein „schlüssiges“ Rettungsprogramm für Griechenland noch weit entfernt. IWF-Chefin Christine Lagarde schrieb in einem am Sonntag veröffentlichten Brief an den griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras, sie habe immer wieder betont, „dass wir nur ein Programm unterstützen können, das glaubwürdig ist und auf realistischen Voraussetzungen basiert“.