Jahresrückblick Drei Premierminister und ein Todesfall

Der russische Überfall auf die Ukraine im Februar dominiert auch in Großbritannien die Schlagzeilen. Johnson sieht in den tragischen Entwicklungen offenbar eine Gelegenheit, um von seinen Skandalen abzulenken. London übernimmt in der Antwort des Westens demonstrativ eine führende Rolle. Nach einer jahrzehntelangen Politik der offenen Tür für russische Superreiche geht London zum ersten Mal glaubhaft gegen Vertraute des russischen Machthabers Wladimir Putin vor und verhängt Sanktionen gegen Hunderte von Personen. Schließlich residieren einige der vermögendsten russischen Oligarchen in London in regelrechten Schlössern. Der Krieg treibt die ohnehin schon hohen Energiepreise weiter in die Höhe, die Inflation in Großbritannien nimmt immer mehr an Fahrt auf. Innerhalb einer Woche richten drei Stürme schwere Schäden an.