Jahresrückblick Drei Premierminister und ein Todesfall

Während des Sommers weitet sich die Wirtschaftskrise aus: Der Verbraucherpreisindex steigt auf ein 40-Jahres-Hoch. Die Bank of England stolpert den Entwicklungen scheinbar zunehmend planlos hinterher und erhöht den Leitzins auf 1,75 Prozent. Eine weitere Erhöhung der Energiepreise auf im Schnitt über 3500 Pfund im Jahr für einen typischen Haushalt bedroht Millionen von Briten mit geringen Einkommen. Eine Antwort darauf hat die Regierung nicht. Der Amtssitz des Premiers in der Downing Street ist im Urlaubsmodus. Boris Johnson hat nach seinem Rücktritt als Tory-Parteichef Anfang Juli zwar darauf bestanden, im Amt zu bleiben, bis die Nachfolge geregelt ist. Doch anstatt in seiner verbliebenen Zeit als Premier die Initiative zu ergreifen und etwas gegen die rasant in die Höhe schießenden Preise zu unternehmen, fährt Johnson lieber in den Urlaub – und das gleich zwei Mal hintereinander. Der Skandalpremier gilt nicht umsonst schon lange als legendär arbeitsscheu.