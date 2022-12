Jahresrückblick Drei Premierminister und ein Todesfall

Die Tory-Basis entscheidet sich wie erwartet für Liz Truss. Am 6. September ernennt Königin Elisabeth II. sie zur Premierministerin. Nur zwei Tage später stirbt die Monarchin. Das Land begibt sich in eine zehntägige Trauerzeit, in der das öffentliche Leben zum Erliegen kommt. Staats- und Regierungschefs aus aller Welt reisen nach London, um an dem Staatsbegräbnis teilzunehmen. Charles wird im Alter von 73 Jahren König.