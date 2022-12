Jahresrückblick Drei Premierminister und ein Todesfall

Nur in einer Frage zeigen der Ex-Banker und frühere Hedgefonds-Mitarbeiter Initiative: Sunak kündigte kürzlich umstrittene Lockerungen für den Londoner Finanzsektor an. Es sollen unter anderem Regeln zurückgefahren werden, die nach dem Finanzcrash 2007/08 erlassen wurden, um eine weitere Krise zu verhindern. Dabei ist das Land erst vor wenigen Wochen an einer ausgewachsenen Finanzkrise vorbeigeschrammt. Auch die Boni für Banker sollen, anders als in der EU, in Zukunft nicht länger gedeckelt werden. Kritiker befürchten, dass das Exzesse anheizen könnte wie jene, die zur Finanzkrise 2007/08 geführt haben. Die Bank of England hebt den Leitzins auf 3,5 Prozent an. Das wirkt sich auf Millionen von Briten aus, deren Hypotheken seit Jahresbeginn wesentlich teurer geworden sind.