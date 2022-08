Japan, Italien, Dänemark und Co. Wo die Rente mit mehr als 70 Jahren schon Realität wird

Während in Deutschland nur die Überlegung für eine Rente mit 70 die Gemüter erregt, steht in anderen Ländern allerdings schon fest, dass die Menschen in Zukunft zum Teil deutlich länger und bis ins Alter von mehr als 70 Jahren werden arbeiten müssen. So wird in Dänemark das Rentenalter von 65,5 langfristig auf 74 Jahre steigen. Besonders stark ist die Anhebung in Italien und in der Türkei: Dort werden Menschen in Zukunft erst 9 beziehungsweise 13 Jahre später ohne Abschläge in Rente gehen können. Für Türkinnen erhöht sich die Spanne sogar um 14 Jahre.