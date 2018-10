JEFTA EU-Parlament bremst Handelsabkommen mit Japan

„Wir brauchen noch Finetuning“, sagte Vorsitzende des Handelsausschusses, Bernd Lange (SPD), der WirtschaftsWoche. Konkret stört sich Lange daran, dass Japan zwei Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zu Zwangsarbeit und zur Anti-Diskriminierung am Arbeitsplatz nicht unterzeichnet hat. Zu beiden Punkten will er von Japan „einen Zeitplan sehen“. Lange will den Handelsausschuss am 5. November über das Abkommen und die Zusatzforderungen abstimmen lassen.