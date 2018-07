„JEFTA“: EU und Japan unterzeichnen Freihandelsabkommen

„Japan ist nicht nur Deutschlands zweitwichtigster Handelspartner in Asien, uns verbinden auch gemeinsame Werte, die wir jetzt noch stärker in die Waagschale des regelbasierten Handels werfen können“, so Bingmann. „Der Freihandelsvertrag verleiht den Geschäftsbeziehungen in beide Richtungen neue Dynamik“, sagte Marcus Schürmann, Delegierter der Deutschen Wirtschaft und Geschäftsführer der AHK Japan in Tokio. Rund 12 000 deutsche Unternehmen seien im Japan-Geschäft tätig. „Diese Zahl könnte in den nächsten Jahren um einen zweistelligen Prozentbereich wachsen“, prognostizierte Schürmann. „Die Annäherungen bei technischen Anforderungen im Marktzugang und die weitere Öffnung des öffentlichen Auftragswesens in Japan für ausländische Unternehmen begrüßen wir“, erklärte auch Ulrich Ackermann vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau.