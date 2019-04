Der konservative Remain-Unterstützer Dominic Grieve zeigte sich optimistisch. Er sagte: „Das mag langwierig erscheinen, aber ich habe immer geglaubt, dass es mehrere Anläufe brauchen wird, bis wir ans Ziel kommen, wenn wir diesen Prozess starten.“ Nun müssten Gespräche darüber geführt werden, ob einige der Vorschläge „zusammengeführt“ werden könnten. Theresa Mays Deal habe „weniger Unterstützung erhalten, als die Deals, die wir uns heute Abend angeschaut haben.“



Theresa May steht allerdings in ihrer Partei vor einem immer größeren Dilemma. Während sich die Befürworter eines weichen Brexits im Unterhaus näher kommen, drehen bei den Tories die Hardliner auf. Mehrere Minister, unter ihnen Andrea Leadsom und Liam Fox, beharren nun darauf, dass ein No Deal-Brexit einer fortgesetzten Mitgliedschaft in einer Zollunion mit der EU vorzuziehen sei. Erst vor wenigen Tagen haben 170 Tory-Abgeordnete in einem Brief gefordert, eine lange Verschiebung des Brexits zu vermeiden. Das ist mehr als die Hälfte der konservativen Fraktion.