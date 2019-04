Labour-Chef Jeremy Corbyn erinnerte nach den Abstimmungen daran, dass das Parlament bereits drei Mal mit überwältigender Mehrheit gegen den Brexit-Deal von Theresa May gestimmt hat. Er rief dazu auf, am Mittwoch einer weiteren Runde an Testabstimmungen abzuhalten. Der Tory-Abgeordnete Nick Boles, der eine Lösung im Stil Norwegens vorgeschlagen hatte (das nicht in der EU und in der Zollunion aber im Europäischen Binnenmarkt ist), macht seine konservativen Kollegen dafür verantwortlich, dass sein Vorschlag an diesem Tag ebenfalls unterlegen ist. „Ich gebe zu, dass ich gescheitert bin. Aber ich bin vor allem deswegen gescheitert, weil sich meine Partei weigert, Kompromisse einzugehen“, sagte Boles nach der Abstimmung und erklärte daraufhin seinen Austritt aus der konservativen Partei. Von der Opposition erntete er dafür Applaus, in seinen eigenen Reihen herrschte Entsetzen.