Joachim Lang BDI warnt Wirtschaft vor hartem Brexit

Der BDI habe zum Brexit eine Taskforce mit über 200 Experten eingerichtet. „Wir vermuten, dass die Auswirkungen eines harten Brexits deutlich gravierender sind, als die britische Regierung das ihren Bürgern aktuell sagt.“ Die Briten seien beim Wachstum bereits Schlusslicht in Europa, die Auslandsinvestitionen seien eingebrochen. Lang betonte, man hätte die Briten gern weiter als Partner in der EU. „Deshalb wünschen sich gerade in der Wirtschaft viele, dass die Briten ihren Ausstieg aus der EU noch mal überdenken würden“, sagte der BDI-Hauptgeschäftsführer.