Johnson wäre „großartiger Premier“ Trump kritisiert Brexit-Kurs von Theresa May

Mays Brexit-Strategie kommentierte Trump mit den unverblümten Worten: „Ich hätte das sehr anders gemacht. Ich habe Theresa May tatsächlich gesagt, wie man das macht, aber sie hat nicht auf mich gehört.“ Stattdessen scheine May das Gegenteil getan zu haben. „Das ist in Ordnung, sie sollte verhandeln, wie sie es am besten kann.“ Bei der von May angestrebten Vereinbarung handele es sich aber nicht mehr um das, wofür die Briten im Referendum gestimmt hätten.



Trumps Sprecherin Sarah Sanders veröffentlichte noch am Donnerstagabend eine kurze Stellungnahme, in der sie die Äußerungen herunterspielte. „Der Präsident mag und respektiert Premierministerin May sehr“, hieß es darin. Trump sei dankbar für den „wunderbaren“ Empfang, den er in Großbritannien bekommen habe. Auch ein Staatssekretär im britischen Außenministerium spielte den Affront am Freitag herunter. Trumps Bemerkungen seien nicht unhöflich gewesen, sagte Alan Duncan dem BBC-Radio. Der US-Präsident sei eben „sehr unkonventionell“, die Atmosphäre bei dem Dinner am Donnerstag aber „ganz besonders“ gewesen.