Johnsons Milliardenprojekt Der Tunnelbau von Britannien

Riesenmaschinen, die Wege tief in den Meeresboden fressen, gigantische Röhren, durch die Reisende tief unter der Erde das Meer durchqueren: Der Traum einer Verbindung ist nicht neu. Schon im 19. Jahrhundert gab es immer wieder Ideen. Doch letztlich scheiterten sie stets. An Fahrt gewonnen hat der Plan erst in den vergangenen Jahren, nun aber soll es schnell gehen.



Vom Tisch scheint mittlerweile die Idee einer Brücke: Zu tief müssten die Pfeiler in den Meeresgrund gebohrt werden, zu stark sei der Wind in der Irischen See. Also soll ein Tunnel her, von der Presse „Boris' Erdloch“ getauft. Auf 20 Milliarden Pfund (gut 23 Milliarden Euro) wurden zuletzt die Kosten geschätzt. Bis 2030 könne die Röhre fertig sein, hatte Schottland-Minister Alister Jack vor knapp einem Jahr gesagt.