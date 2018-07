Juncker bei Trump „Die EU macht Wahlkampfhilfe für Trump“

Die EU kauft also Sojabohnen und Flüssiggas, um Trump gnädig zu stimmen?

Das läuft so wie bei der Mafia. Sie zahlen einmal Schutzgeld, aber am nächsten Tag steht der Boss wieder vor Ihrer Tür und will abermals Schutzgeld. Trump tritt auf und verhandelt wie ein Mafiaboss. In diesem Zusammenhang gewinnt das Wort „Schutzzölle“ auf einmal eine völlig neue Bedeutung. Trump hat die EU mit seiner Militärmacht erpresst. Er sagte, wenn die EU weiterhin des Schutzes der USA würdig sein wolle, dann habe sie Tribut dafür zu zollen – in Form von Konzessionen in der Handelspolitik. Er fordert höhere Militärausgaben, übrigens für amerikanisches Rüstungsgut. Da denkt er sicherlich an die F-35 von Lockheed Martin…