Juncker-Berater stellt Beförderungen sicher Selmayrs Affront gegen Ursula von der Leyen

Zu allererst hat Selmayr seine eigene Karriere geplant, die eine nicht ganz freiwillige Wende genommen hat. Christdemokratische Europa-Abgeordnete hatten von der Leyen vor ihrer Wahl gezwungen, Selmayr fallen zu lassen. Andernfalls hätten ihr mindestens 20 Abgeordnete ihre Stimme verweigert. Offenbar hatte sich sogar das Kanzleramt eingeschalten, damit Selmayr in der neuen Kommission nicht Generalsekretär bleibt. Nun wird der Jurist ab November die EU-Vertretung in Wien leiten, ein unspektakulärer Posten für ein Alphatier wie ihn. In Brüssel wird die Position als Abklingbecken vor der nächsten Herausforderung gesehen.