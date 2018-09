Juncker-Rede „Europa muss ein Architekt der Welt von morgen sein“

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker fordert von der Europäischen Union (EU) ein selbstbewusstes Auftreten auf der internationalen Bühne. Europa könne bei Weltereignissen nicht einfach länger in der Zuschauerposition bleiben, sagte Juncker am Mittwoch in Straßburg vor dem Europäischen Parlament. „Europa muss eine aktive Rolle spielen, ein Architekt der Welt von morgen sein.“ Es gebe weltweit angesichts der Krisen und des Erstarken des Populismus eine Sehnsucht nach einem Europa, das mit einer Stimme spreche.