Kampf gegen die Internetriesen: Europaparlament befürwortet globale Steuerreform

Die G20-Gruppe der führenden Industrie- und Schwellenländer peilt eine solche Steuerreform bis zum Juli an. Sie soll aus zwei Säulen bestehen: einer Mindeststeuer für international tätige Konzerne und einer Digitalsteuer, durch die Internet-Riesen wie Amazon, Google oder Apple nicht nur am Firmensitz Steuern zahlen sollen, sondern auch in den Ländern, wo sie ihre Umsätze erzielen.