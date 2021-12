Kanzlerwechsel Österreichs Kanzler Schallenberg kündigt Rücktritt an

„Es ist nicht meine Absicht und war nie mein Ziel, die Funktion des Bundesparteiobmanns der Neuen Volkspartei zu übernehmen“, sagte Schallenberg. „Ich bin der festen Ansicht, dass beide Ämter – Regierungschef und Bundesparteiobmann der stimmenstärksten Partei Österreichs – rasch wieder in einer Hand vereint sein sollten.“ Der frühere Außenminister hatte im Oktober den Kanzlerposten von Kurz übernommen, nachdem Kurz nach Korruptionsvorwürfen zurückgetreten war. Der 52-Jährige Jurist und Diplomat machte nie einen Hehl daraus, den Posten niemals anstrebt zu haben. Er kündigte von Anfang an eine enge Zusammenarbeit mit Parteichef Kurz an, was ihm den Vorwurf des Schattenkanzlers und Platzhalters einbrachte. Ob er nun wieder ins Außenministerium zurückkehrt, war zunächst nicht bekannt.