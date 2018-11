Kapitalausstattung Fünf Großinstitute pumpen Millionen in Italiens Bankenfonds

Die Kapitalausstattung von Italiens Banken ist jüngst wieder in den Fokus von Experten und der Märkte geraten. Hintergrund ist der Streit der EU-Kommission mit Italien über den Haushaltsentwurf des Landes. Er sieht eine höhere Neuverschuldung vor, was die EU-Kommission ablehnt. Der Streit darüber hat an den Finanzmärkten zum Ausverkauf italienischer Staatsanleihen geführt. Das belastet die Banken, die laut Europäischer Zentralbank heimische Staatstitel im Wert von insgesamt etwa 375 Milliarden Euro in ihren Bilanzen haben.