Kapitalmarkt EU-Kommission warnt vor Abhängigkeit von Banken aus Drittstaaten

In dem Papier skizziert die EU-Kommission, wie sie Europas strategische Autonomie stärken will, indem etwa die internationale Rolle des Euro aufgewertet wird und die Finanzinfrastruktur der EU verbessert wird.

Bei internationalen Transaktionen ist der Dollar klar die wichtigste Währung weltweit. Auch Importe in die EU werden meist in Dollar abgewickelt, notiert die EU-Kommission. Einen gewissen Fortschritt verzeichnet man in Brüssel auf den Energiemärkten, die bisher ebenfalls vom Dollar dominiert wurden. 64 Prozent der Erdgasverträge, die 2020 abgeschlossen wurden, waren in Euro denominiert. 2018 hatte der Anteil nur bei 38 Prozent gelegen.



Mehr zum Thema: Das Investitionsabkommen zwischen der EU und China steht, allerdings sind viele Regelungen darin noch nicht allgemein bekannt. Das sind die Folgen des EU-China-Deals.