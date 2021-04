Kapitalspritzen für KMU Vestager versus Breton: Guerilla-Krieg in Brüssel

In dem Papier werden die Abhängigkeiten von Europas Industrie erstmals beziffert: Von 5200 Gütern, die in die EU eingeführt werden, herrscht bei 137 eine hohe Abhängigkeit von Lieferanten in Drittstaaten. Das entspricht sechs Prozent. Mit Abstand das wichtigste Herkunftsland ist dabei China. Es handelt sich um Rohmaterialien für energieintensive Sektoren und Wirkstoffe für die Pharmaindustrie. Bei 34 nicht genau genannten Produkten gebe es sogar nur ein geringes Potenzial für Differenzierung, heißt es weiter. Als Gegenmittel werden internationale Partnerschaften empfohlen mit dem Ziel, Lieferketten zu diversifizieren.



Die beiden Leitmotive von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Klima und Digitales, kommen in dem Papier an prominenter Stelle vor. Die Disruption der Coronapandemie werde den Übergang zu einer grünen Wirtschaft beschleunigen, heißt es: „Die wirtschaftlichen Argumente für einen Übergang zu Klima und Digitalem sind stärker als je zuvor.“ Die Verengung auf die beiden Faktoren empfindet die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments Nicola Beer (FDP) problematisch: „Alleine grüne und digitale Innovation wird Wettbewerbsfähigkeit nicht richten können.“