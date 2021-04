Karlsruher Urteil Öko-Offensive per Gerichtsentscheid

Dieses Urteil ist im anbrechenden Bundestagswahlkampf nicht zu unterschätzen und unterstützt die Argumentation der Grünen für Klimaschutz als Querschnittsthema für alle Politikbereiche. Doch egal welche Partei: Gemessen werden sollten alle an ihren konkreten Klimaschutz-Angeboten und daran, wie überzeugend sie die Schritte für den Verkehr, beim Heizen, für die Industrie und alle anderen Wirtschaftsbereiche hin in eine C02-neutrale Gesellschaft darstellen können.



