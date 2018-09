Kartell-Ermittlungen Warum BMW, Daimler und VW keine Chance auf Gnade haben

Die Kartellhüter lassen sich wenig in die Karten sehen. Noch ist völlig offen, wann die EU-Kommission ihre endgültigen Ergebnisse vorlegen wird. Kartellverfahren haben keine festen Fristen – anders als etwa die Fusionskontrolle, für die Vestager ebenfalls zuständig ist. Damit Firmen nicht vorgewarnt werden, halten die Kartellhüter ihre unangekündigten Besuche geheim. „Nicht mal in der eigenen Familie sagt man, dass es nach Wolfsburg geht“, erzählt ein Brüsseler Kartelljäger.

Vestagers Beamte werden den Fall nun mit der gewohnten Akribie bearbeiten. Die Strafe könnte besonders hart ausfallen, wenn sich herausstellt, dass in diesem Fall nicht nur die Verbraucher geschädigt wurden, wie es bei Kartellen immer der Fall ist. Wenn die Autobauer bewusst die Einführung von umweltfreundlicher Technologie verzögert haben, dann hätten sie der ganzen Gesellschaft geschadet.