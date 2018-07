Kartellurteil Wie Google die EU-Kommission vorführt

Die Google-Konkurrenten vermuten inzwischen, dass der Konzern vor allem auf Zeit spielt, der EU-Kommission neues Material zum Prüfen gibt – und am Ende hofft, ohne Strafe davonzukommen. Denn für Google geht es nicht nur um Preisvergleiche, sondern um alle möglichen Dienste wie Maps, die der Konzern mittels der eigenen Suchmaschine promotet. Würden die Amerikaner hier gegenüber der EU zu leicht nachgeben, sei der finanzielle Schaden für den Konzern größer als die drohende Strafe, vermuten die Kläger.

Kommissarin Vestager nimmt sich jedenfalls Zeit. In den transatlantischen Handelsstreit möchte sie nicht hineingezogen werden. Sie will vermeiden, im Falle einer erneuten Strafe dem US-Präsidenten neues Futter für seine EU-kritischen Tiraden zu geben. Die Dänin wird eine Entscheidung also nicht überstürzen. Im Juni erst betonte sie, es sei „zu früh, um zu Schlussfolgerungen zu kommen“.