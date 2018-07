Kartellurteil Wie Google die EU-Kommission vorführt

Google hielt sich lange für unverwundbar. Erst viele Jahre nach anderen US-Konzernen eröffnete der Suchmaschinengigant ein Büro in Europas Hauptstadt Brüssel. Dort Lobbyarbeit in eigener Sache zu machen habe man nicht nötig, ließen Unternehmensvertreter gern wissen. „Die EU-Kommission wird uns nicht antasten“, so die Botschaft. Es kam dann anders.