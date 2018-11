Keine Falschaussage Roms Bürgermeisterin freigesprochen

Roms Bürgermeisterin Virginia Raggi ist am Samstag in einem Prozess vom Verdacht der Vetternwirtschaft freigesprochen worden. Das berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Die Staatsanwaltschaft hatte zehn Monate Haft gefordert. Raggi gehört zu den prominentesten Politikern der Fünf-Sterne-Bewegung, die mittlerweile auch in der nationalen Regierung in Rom sitzt.