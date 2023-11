KI–Sicherheitskonferenz Großbritannien strebt nach globaler KI–Führungsrolle

Der Schauplatz des Gipfels hätte kaum symbolischer sein können: Der Landsitz Bletchley Park, rund 70 Kilometer nordwestlich von London, war einst der hochgeheime Sitz der „Government Code and Cypher School“. Während des Zweiten Weltkrieges arbeiteten hier Codeknacker daran, den verschlüsselten Nachrichtenverkehr der Wehrmacht zu entziffern. Das angrenzende „National Museum of Computing“ erinnert an die Anfänge des Computerwesens. Zukunftsweisende Technologien also, kombiniert mit einem Verweis auf die so gerne als glorreich verklärte Vergangenheit des Landes.