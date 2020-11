Klage EU wirft Amazon Verstoß gegen Kartellrecht vor

Die Europäische Union hat gegen den Onlineversandhändler Amazon Anklage erhoben wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Kartellrecht. Die Anklageschrift sei am Dienstag an das Unternehmen geschickt worden, teilte die EU-Kommission mit. Sie wirft dem Unternehmen vor, Daten für unfaire Methoden im Konkurrenzkampf mit Händlern zu nutzen, die auf der Amazon-Plattform aktiv sind. Insbesondere stehen dabei die E-Commerce-Dienste in Frankreich und Deutschland im Fokus, die beiden größten Märkte in der EU.